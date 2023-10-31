31 Eki 2023 - 01:26- Spor

Alikahya sahaya çıkmadı, Okan gol yağmuruna tuttu

Kocaeli Amatör Futbol Liginde bir maç oynanmadı, bir maçta gol yağmuru durmadı.

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Alikahya sahaya çıkmadı, Okan gol yağmuruna tuttu mask

SONUÇLAR

U.14

Derince GB
Alikahya Bld

(Spor müsabakası , Alikahya Bld Spor'un maç saatinde sahaya gelmediğinden oynanmamıştır)

U-14

Kocaeli Okan-10
Üçyoldoğu-0
# Maç

31 Eki 2023 - 01:26 - Spor

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