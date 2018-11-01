60 bin ton et halka “indirimli” ulaştı

Et ve Süt Kurumu tarafından, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında A101, BİM ve Migros mağazalarına bugüne kadar yaklaşık 60 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi. Üç mağazada 1 Kasım 2017’de başlayan indirimli et satışı uygulaması bugün birinci yılını doldurdu.

SON MARKET MİGROS

ESK, uygulama kapsamında kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalamıştı. Daha sonra bu marketler zincirine Migros da eklendi ve ucuz satış noktası 13 binden yaklaşık 15 bine yükseldi.