Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekmek istediklerini dile getirdi. Ağbal, konu hakkındaki açıklamasında, “Büyümeyi yukarı çekmek için esas faktör, büyük ölçüde verimlilik artışları olacak. Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz. Türkiye'de büyüme hikayemizin temelini faktör verimliliği artışına dayandırmamız gerekiyor” dedi.
Bugün 14:48 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
Ağbal'dan büyüme için verimlilik vurgusu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekmek istediklerini dile getirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:48 TSİ - Ekonomi
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz