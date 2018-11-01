Ağbal'dan büyüme için verimlilik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekmek istediklerini dile getirdi. Ağbal, konu hakkındaki açıklamasında, “Büyümeyi yukarı çekmek için esas faktör, büyük ölçüde verimlilik artışları olacak. Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz. Türkiye'de büyüme hikayemizin temelini faktör verimliliği artışına dayandırmamız gerekiyor” dedi.