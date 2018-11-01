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Sarıbay’a KOTSİAD’dan ziyaret

KOTSİAD Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve yönetimi, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile makamında bir araya geldi. CHP’li Sarıbay, “Dış ilişkilerden, siyasete kadar her alanda yaşanan sorunlar ekonomiyi de olumsuz etkiliyor” dedi.

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Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, önceki akşam CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı parti binasında ziyaret etti. Ülkenin içinde olduğu ekonomik problemlerin masaya yatırıldığı ziyarette konuşan CHP’li Sarıbay, “Ekonomi konusu tek sorun değil. Dış ilişkilerden, siyasete kadar her alanda sıkıntı var. Bu durum ekonomiyi de olumsuz etkiliyor” dedi.

DERNEĞİNİ TANITTI

CHP’liler olarak umutsuz olmadıklarını dile getiren Sarıbay, “Doğru yöntemler ve planlamalar uygulandığı zaman ülkemiz de sorunlarını aşacaktır” diye konuştu. KOTSİAD’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan dernek başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ise, 2015 yılında kurulan dernek yönetimini 2017 yılı sonunda devraldıklarından söz etti.

“GİDECEK BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK”

Dinçoğlu, “Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüterek topluma dokunuyoruz. Herkesi kucaklayan bir ülkeyiz, gidecek başka bir ülkemiz yok. Tek başına bir iş insanı sakil kalacağından bizler bir araya gelerek derneğimizin çatısı altında çalışmalara başladık. Elimizden geldiğince herkese uzanan bir STK olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:53 TSİ - Siyaset

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