AKP’li kadınlar seçime hazır

Toplantıda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, yaptıkları çalışmalara değinerek, “Hedefimiz, partimizin yerel seçimlerde en yüksek oy almasını sağlamaktır. Teşkilat olarak 2019 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere hazırız. İnancım odur ki yerel seçimlerde de halkımızdan aldığımız güven ve güç sandıklara yansıyacaktır” dedi.

KADINLARA ÇAĞRI

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz da, “Kadın kolları başkanı olarak, tüm kadınlarımızı il ve ilçe teşkilatlarımıza davet ediyorum. Hedefimiz kadınlarımızın tamamına ulaşabilmek ve onları bu misyonun bir parçası yapabilmek. Eğer onlar gelemiyorlarsa biz gideceğiz. Yerel seçimlerde canla başla çalışacağız” diye konuştu.