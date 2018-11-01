AKP’li kadınlar seçime hazır

Toplantıda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, yaptıkları çalışmalara değinerek, “Hedefimiz, partimizin yerel seçimlerde en yüksek oy almasını sağlamaktır. Teşkilat olarak 2019 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere hazırız. İnancım odur ki yerel seçimlerde de halkımızdan aldığımız güven ve güç sandıklara yansıyacaktır” dedi.
KADINLARA ÇAĞRI
İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz da, “Kadın kolları başkanı olarak, tüm kadınlarımızı il ve ilçe teşkilatlarımıza davet ediyorum. Hedefimiz kadınlarımızın tamamına ulaşabilmek ve onları bu misyonun bir parçası yapabilmek. Eğer onlar gelemiyorlarsa biz gideceğiz. Yerel seçimlerde canla başla çalışacağız” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz