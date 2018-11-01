Yıldız: Kadınların önemi büyük

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Taylan Yıldız, önceki gün partili kadınlar ile bir araya geldi. İl başkanı Şanbaz Yıldız ile de bir araya gelen Yıldız, kadınların partileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Yıldız, genel başkanları Akşener’in İYİ Parti’yi kadınlar ve gençlere güvenerek kurduğunu ifade etti. Yıldız ayrıca şehirlerin kadın eli değince daha güzel hale geleceğine inandıklarını söyledi.

YENİ YAPILANMAYA GİDİLDİ

Toplantıda konuşan il başkanı Şanbaz Yıldız da, “Yerel seçimde iddialıyız. Bizler bu iddiamızı kadınlarımıza güvenerek oluşturduk. Hepimize bu süreçte büyük görevler düşüyor” dedi. İl başkan yardımcısı Nurcan Acaroğlu Göktaş ise, “Partimizde diğer partilerde olduğu gibi kadın kolları adı altında bir oluşum yoktu. Fakat kadınlardan sorumlu il başkan yardımcılıkları adı altında bir oluşuma gidildi. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı” dedi.

“TÜM ENGELLERİ AŞTIK”

Ülkemizin sosyolojik yapısı gereği kadınların ayrı bir kol halinde yapılanmasının isabetli bir karar olduğunu belirten Göktaş, “Bu görevi layığı ile yerine getirmek için gerekeni yapacağız. Henüz 1 yıllık bir partiyiz. Daha kuruluş aşamasında türlü engellerle karşılaştık. Tüm engelleri aşarak Meclis’te grubu kurduk ve seçime girdik. Yerel seçimlerde kadınlarımızın gücüyle büyük bir başarı elde edeceğimize inancımız tamdır” dedi. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge de toplantıdaki konuşmasında Türkiye’ye örnek olacaklarını söyledi.