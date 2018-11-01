EMEP'lilerden sendika ziyareti

Ziyarette ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve işçilerin bu krize karşı nasıl yan yana geleceğini konuşuldu. Ziyarette EMEP İl Başkanı Arzu Erkan’a eski il başkanı Güner Kizir ve İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran eşlik etti.

“BİRLİKTELİK SAĞLANMALI”

İl başkanı Erkan, krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiğini ve bu duruma karşı birliktelik sağlanması gerektiğini dile getirdi. Türk-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi ve Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız da, ekonominin içinde bulunduğu durumun gözle görülür bir şekilde açık olduğunu belirti.

“ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRA OLMALI”

Emekçilerin her geçen gün alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Yıldız, “Asgari ücret vakit kaybetmeden 2 bin liraya yükseltilmeli. Aralık ayı sonu itibariyle de daha yaşanabilir bir seviyeye çıkartılmalı” dedi. Yıldız, EMEP'in sunduğu dosyayı genel merkezleriyle de paylaşacağını ifade etti.