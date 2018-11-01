Ergüney’den Vali’ye brifing

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a Engelli Bilgi Bankası Hakkında brifing verdi. Valilik makamındaki toplantı salonunda gerçekleşen ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini belirli oranda kaybeden engelli bireylerin bilgilerinin yer aldığı Engelli Bilgi Bankası hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

DETAYLI SUNUM YAPILDI

Sunumun ardından konuşan Vali Aksoy, Engelli Bilgi Bankası’nın belirli bir engelli türünün ilçede ve köyde yoğunlaşmışsa bunu görebilmek, buna karşı ne tür tedbirler alınabilir ortaya koyabilmek ve bu amaçla devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanmayan engelli vatandaşlar varsa bunlara ulaşabilmek olduğunu belirtti.