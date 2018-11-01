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CHP Derince’den alternatif kutlama

CHP Derince İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alternatif bir kutlama programı düzenledi.

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CHP Derince İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alternatif bir kutlama programı düzenledi. İlçe başkanı Nihat Değer, belediye başkan adayı Av. Sertif Gökçe ve partililer, kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunu bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. İlçe başkanı Değer, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ilelebet yaşayacağını ifade etti.

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