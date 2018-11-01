CHP Derince İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alternatif bir kutlama programı düzenledi. İlçe başkanı Nihat Değer, belediye başkan adayı Av. Sertif Gökçe ve partililer, kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunu bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. İlçe başkanı Değer, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ilelebet yaşayacağını ifade etti.
Bugün 14:58 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
CHP Derince’den alternatif kutlama
CHP Derince İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alternatif bir kutlama programı düzenledi.
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Bugün 14:58 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz