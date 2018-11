Bu hafta vizyona 5 yeni film giriyor

BOHEMİAN RAPSODY

Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor. Günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor.

ECİNNİ

Ecinni, kardeşinim kaybolmasını ardından cinlerle iletişime geçen genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Kadir, başarılı bir üniversite öğrencisidir. Henüz 7 yaşındayken kardeşi Duygu’nun kaybolması ile sarsılan Kadir, o zamandan itibaren cinlerle iletişim kurar. Artık genç bir delikanlı olan Kadir, iletişim fakültesinde okumaktadır ve aklında bir belgesel çekmek vardır. Mehmet Sağlam'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Batuhan Zeybek, Erol Üzümcü, İlke Ketboğa, Süha Çağrıcı, Öznur Ulutaş gibi isimler yer alıyor. Korku türündeki filmin görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Yaşar Gümüş üstleniyor.

DÜNYA HALİ

Ömer Can’ın yönettiği ve Murat Dalkılıç, Melis Sezen, Eren Hacısalihoğlu ile Serenay Aktaş’ın oynadığı Dünya Hali,02 Kasım 2018’de CJ Entertainment dağıtımıyla Pusula Film tarafından vizyona çıkarılıyor. Serdar 29 yaşında, İTÜ Makine Bölümü mezunu, hayatını animatörlük yaparak sürdüren, içine kapanık sessiz birisidir. İdealist gazeteci Gizem’e çok uzun zamandır aşıktır ama Gizem O’nun varlığından dahi haberdar değildir. Serdar, ev arkadaşları Batu ve Masal’la girdiği bir iddia sonucu, Gizem’le tanışıp sevgili olmaya karar verir. Gizem’in dergiye yapacağı röportajın konusu filofobidir (aşık olma korkusu) ve Serdar kendini filofobik olarak tanıştırır.

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR

Lasse Hallström’nin yönettiği ve Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez ile Matthew Macfadyen’in oynadığı Fındıkkıran ve Dört Diyar (The Nutcracker and the Four Realms), 02 Kasım 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor. Clara’nın tek istediği ölmüş annesinden kalan, kutuyu açacak anahtardır. Anahtar bulur fakat gizemli bir şekilde kaybolur. Clara, Phillip adlı bir askere, bir fare çetesine ve üç diyarı yöneten hükümdarlara rastlar. Anahtarını ele geçirmek ve dünyaya yeniden ahenk getirmek için acımasız ve zalim Anne Ginger’ın evi olan uğursuz Dördüncü Diyar’a meydan okumak zorunda kalır.

İYİ OYUN

Umut Aral’ın yönettiği ve Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı ile Orkut Işıtmak’ın oynadığı İyi Oyun, 02 Kasım 2018′de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Elidus Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Cenk liseyi bitirmiş bir çocuktur. Evin yükünü omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. Profesyonel sanal oyun dünyasının içerisine girince takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve koçları Özer ile birlikte büyük turnuvayı kazanmak için çabalar.