İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde bir otobüste lise öğrencisi kızlara uygunsuz hareketlerde bulunan 74 yaşındaki A.Ö. öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında yapılan soruşturmada daha önce de benzer suçlar işlediği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. A.Ö. adli kontrol kararı gereği imza vermeye giderken de aynı suçu işlediği anlaşıldı. Liseli kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Uslanmaz tacizci dede, bu kez TUTUKLANDI!
İşlediği bir suçtan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 74 yaşındaki A.Ö. imza vermeye giderken liseli kızlara uygunsuz hareketlerde bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı bu sefer tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz