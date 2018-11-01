Uslanmaz tacizci dede, bu kez TUTUKLANDI!

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde bir otobüste lise öğrencisi kızlara uygunsuz hareketlerde bulunan 74 yaşındaki A.Ö. öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında yapılan soruşturmada daha önce de benzer suçlar işlediği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. A.Ö. adli kontrol kararı gereği imza vermeye giderken de aynı suçu işlediği anlaşıldı. Liseli kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.