6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yıl dönümünde her yıl olduğu gibi, bu yılda 10 Kasım günü saat 09.05’de il ve ilçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile çaldırılacaktır. Bu nedenle Kocaeli genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 06 Kasım 2018 Salı günü saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler çaldırılacaktır.