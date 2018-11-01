Karamürsel'de ‘Meme Kanseri’ farkındalığı

‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Karamürsel Devlet Hastanesi’nde etkinlik düzenlendi. Kadınlara bilinçli kontrol sürelerini empoze etmek amacıyla bir gerçekleştirilen söyleşide uzmanlar tarafından kadınlara önemli can alıcı bilgiler verildi. Hastanenin Başhekimi Erkan Çelik, yaptığı açıklamada, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

“SÜREKLİ UYARIYORUZ”

Meme kanserinin tedavide başarı oranı en yüksek kanser türlerinden biri olduğunu dile getiren Çelik, "Erken teşhis, meme kanseri tedavisinde çok önemli bir faktör. Bu nedenle kadınları, kendi kendilerini muayene etmeleri konusunda sürekli uyarıyoruz." dedi. Çelik, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında hastanede stant kurduklarını belirterek, hasta ve yakınlarının yakalarına meme kanserinin simgesi pembe kurdele takarak hastalığa dikkat çektiklerini ve meme kanseriyle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını anlattı.