Başkan Üzülmez asker uğurladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu yıl 1998/4 tertip olarak vatani görevini yapacak olan İbrikdere Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Talan, Mustafa Çakır, Harun Çakır ve Cengizhan Karakaş için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in yanı sıra İbrikdere Mahalle Muhtarı Kadem Demir, asker ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı asker uğurlama töreni Kartepe İbrikdere Mahallesi Selimiye Camii’nde düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması sonrasında mehter takımı gösteri yaptı. Asker uğurlamasına katılanlara ikramlar yapılarak dualarla askerler birliklerine uğurlandı.