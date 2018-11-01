Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu yıl 1998/4 tertip olarak vatani görevini yapacak olan İbrikdere Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Talan, Mustafa Çakır, Harun Çakır ve Cengizhan Karakaş için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in yanı sıra İbrikdere Mahalle Muhtarı Kadem Demir, asker ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı asker uğurlama töreni Kartepe İbrikdere Mahallesi Selimiye Camii’nde düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması sonrasında mehter takımı gösteri yaptı. Asker uğurlamasına katılanlara ikramlar yapılarak dualarla askerler birliklerine uğurlandı.
Bugün 15:27 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Başkan Üzülmez asker uğurladı
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 1998/4 tertip askere gidecek olan Kartepeli gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Üzülmez, askere gidecek olan vatan evlatlarını tebrik ederek hediyelerini verdi.
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Bugün 15:27 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz