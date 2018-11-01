İMO’dan İznik’e tarihi yolculuk

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), üyelerine yönelik kültürel etkinlikler kapsamında, İznik'e gezi düzenledi. Sabah erken saatlerde otobüsle İzmit’ten alınan üyeler, rehber eşliğinde İznik’e götürüldü. Katılımcılar ilk olarak İznik Gölü kenarında kahvaltı ederek güne başladılar. Etkinlik kapsamında 1. Murat Hamamı, Ayasofya Müzesi, Eşrefzade Camii, Yeşil Camii, Süleymanpaşa Medresesi, Nilüfer Hatun İmareti, İznik Müzesi gezildi. Turun ikinci durağı çini yapımının öğrenildiği atölyelerden biriydi. Tarihi çini fırınlarında çini ustaları tarafından imalatların nasıl yapıldığı uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı. Burada alışveriş yapma imkânı bulan katılımcılar İznik çinilerinden oluşan hediyelik eşyalar satın aldılar. İznik’in tarihi yapılarının yer aldığı alanlar büyük ilgi ile gezildi.