Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), üyelerine yönelik kültürel etkinlikler kapsamında, İznik'e gezi düzenledi. Sabah erken saatlerde otobüsle İzmit’ten alınan üyeler, rehber eşliğinde İznik’e götürüldü. Katılımcılar ilk olarak İznik Gölü kenarında kahvaltı ederek güne başladılar. Etkinlik kapsamında 1. Murat Hamamı, Ayasofya Müzesi, Eşrefzade Camii, Yeşil Camii, Süleymanpaşa Medresesi, Nilüfer Hatun İmareti, İznik Müzesi gezildi. Turun ikinci durağı çini yapımının öğrenildiği atölyelerden biriydi. Tarihi çini fırınlarında çini ustaları tarafından imalatların nasıl yapıldığı uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı. Burada alışveriş yapma imkânı bulan katılımcılar İznik çinilerinden oluşan hediyelik eşyalar satın aldılar. İznik’in tarihi yapılarının yer aldığı alanlar büyük ilgi ile gezildi.
Bugün 15:28 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
İMO’dan İznik’e tarihi yolculuk
İMO, üyelerine güzel bir hafta sonu sunmak adına geçtiğimiz günlerde Bursa İznik’e kültür gezisi düzenledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçeyi gezen mühendisler, oldukça keyifli anlar yaşadı.
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Bugün 15:28 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz