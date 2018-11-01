İşitme engellilere sertifika verildi

İşitme Engelli bireylerin, Karamürsel Devlet Hastanesi’nde tedavi için başvuruları sonrası başlatılan eğitim süreci sona erdi. Tamamlanan kurs sonrası ise hastanede tören düzenlendi. Törene; Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı, Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Er, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Erkan Çelik, hastane yönetimi ve işaret dili eğitimi alan çalışanlar katıldı.

“GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende konuşan Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Erkan Çelik, ” Hastanemize başvuran işitme engelli vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak adına düzenlediğimiz kursa, değerli katkılarından dolayı Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, ayrıca mesai saatleri dışında 2 ay boyunca bu kursa katılarak özveri ile kursu tamamlayan, işaret dili öğrenen personelimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.