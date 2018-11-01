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Restoran sahibini yaralayan 3 kişi gözaltına alındı

İzmit Ömerağa Mahallesinde bulunan bir balık restoranda tartıştıkları işletme sahibini tabancayla yaraladıkları öne sürülen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesinde bulunan bir balık restoranın sahibi Ö.İ. (40) isimli şahıs, 16 Ağustos gecesi saat 03: 00 sularında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki 50’ye yakın MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, biri sahte plakalı olduğu belirlenen iki aracı takibe aldı. Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi ve Güney Mahallesinde düzenlenen operasyonda Ç.U. (30), M.S. (28) ve M.İ. (30) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden Ç.U. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.D. isimli şahsın ise arandığı belirtildi. Olayın ise Ö.D. isimli şahsın kız arkadaşı ile söz konusu restorana gittiği ve orada mekan sahibi Ö.İ. ile tartıştığı, daha sonra iş yeri önüne gelerek keşif yaptığı ve bir gece sonra da tabancayla Ö.İ.’yi bacağından yaraladığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.S. ve M.İ. adliyeye sevk edilirken daha önce işlediği uyuşturucu madde bulundurmak ve kasten yaralama suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Ö.D.’nin arandığı öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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Bugün 15:31 TSİ - Asayiş

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