Ziyaretçilere Türk bayrağı hediye edildi

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İlimizde uzun yıllardır sağlık alanında faaliyet gösteren Özel Aile Konak Hastanesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, tüm personel Türk bayraklı tişörtleriyle hizmet verdi. Gelen misafirleri gün boyunca tişörtleriyle karşılayan personel, Cumhuriyet coşkusu yaşatarak, Cumhuriyet’i daima ileriye götüreceklerinin sözünü vermiş oldu. Kayıt sırasında Türk bayrağı hediye edilirken, uygulamadan memnun kalan misafirler, hastane yönetimine teşekkür ettiler.