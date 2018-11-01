İlimizde uzun yıllardır sağlık alanında faaliyet gösteren Özel Aile Konak Hastanesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, tüm personel Türk bayraklı tişörtleriyle hizmet verdi. Gelen misafirleri gün boyunca tişörtleriyle karşılayan personel, Cumhuriyet coşkusu yaşatarak, Cumhuriyet’i daima ileriye götüreceklerinin sözünü vermiş oldu. Kayıt sırasında Türk bayrağı hediye edilirken, uygulamadan memnun kalan misafirler, hastane yönetimine teşekkür ettiler.
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Ziyaretçilere Türk bayrağı hediye edildi
Özel Aile Konak Hastanesi yine bir farkındalığa imza atarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu personelin giydiği Türk bayraklı tişörtleriyle misafirlerine yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz