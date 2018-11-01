Bayram coşkusu Marmara Koleji’nde

Kocaeli Marmara Koleji Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyetin ilanının 95. yılı kutlama etkinlikleri tüm Marmaralı idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda, Atatürk ilkelerini benimsemiş ve cumhuriyetine sahip çıkan Marmaralı öğrencilerin; öğretmenleri öncülüğünde hazırlamış oldukları gösteriler büyük beğeni topladı.