Kocaeli Marmara Koleji Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyetin ilanının 95. yılı kutlama etkinlikleri tüm Marmaralı idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda, Atatürk ilkelerini benimsemiş ve cumhuriyetine sahip çıkan Marmaralı öğrencilerin; öğretmenleri öncülüğünde hazırlamış oldukları gösteriler büyük beğeni topladı.
Bugün 15:36 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:37 TSİ )
Bayram coşkusu Marmara Koleji’nde
Kocaeli Marmara Koleji Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyetin ilanının 95. yılı kutlama etkinlikleri tüm Marmaralı idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:36 TSİ - Eğitim
Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz