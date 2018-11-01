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Muhtarların oy pusulasının fotoğraflı olması için YSK'ya başvurdu

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde muhtar adayı Şengül Yurt (42), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçe yazarak, muhtarlık seçimlerinde kullanılan oy pusulalarına muhtar adaylarının fotoğraflarının eklenmesini istedi. YSK yetkililerinin, bunun için kanun çıkarılması gerektiğini belirttiği Yurt, milletvekillerinden destek istedi.

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Körfez'e bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan, 2 çocuk annesi, muhtar adayı Şengül Yurt, muhtarlık seçiminde kullanılan seçim pusulalarında karışıklık yaşanmaması ve okuma- yazma bilmeyen seçmenlerin kolaylıkla oy kullanabilmesi için YSK'ya başvuru yaptı. Yurt, projesinin hayata geçirilebilmesi için yetkililerden destek istedi. Seçim kampanyasını yaptığı sırada mahallede bulunan seçmenlerden hem oy isteyip hem de fotoğraflı oy pusulası örneğini gösteren Yurt, mahalle halkından çok olumlu dönüşler aldığını belirtti.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN 3 MİLYON SEÇMEN VAR

Türkiye genelinde okuma- yazma bilmeyen yaklaşık 3 milyon seçmen olduğunu belirten Şengül Yurt, "Okur- yazar olmayan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için böyle bir işe kalkıştım. Adaletli bir seçim olması için karışıklık yaşanmaması için oy pusulalarının yerel ve genel seçimlerde olduğu gibi fotoğraflı olmasını talep ettim. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe yazdım. Yazdığımız dilekçeden bana olumlu yanıt geldi. Bunun üzerine bana bu proje için kanun çıkması gerektiğini söylediler. Oy pusulasının örneğini de alarak milletvekillerimize konuyu aktardım" dedi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Projenin sosyal medyada yayılmasının ardından isim benzerliği nedeniyle mağdur olan muhtar adayının kendisine ulaştığını anlatan Yurt, "Bu fikri sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra Antalya'da bir muhtar adayımız, beni arayarak, bu konu hakkında beni desteklediğini söyledi. İsim benzerliğinden dolayı kendisi sıkıntı yaşıyormuş. Aynı isim ve soy isimde muhtar adayı olan iki kişilermiş, şu an mağdur durumdalar. Bu ve buna benzer sorunlar için de projemiz kolaylık sağlayacaktır" diye konuştu. 

SEÇMENİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Mahalle esnafından Hasret Karakaş ise muhtar adayı Şengül Yurt'un projesinin seçmenlerin işini kolaylaştıracağını belirterek, "Çok olumlu bir proje. İnsanların bilgilenmesi acısından da çok iyi olacağına inanıyorum. En azından okuma- yazma bilmeyen insanlar için görsel çok önemli, çok mantıklı. Seçimlerde yanlışlıkların olmaması adına çok iyi olacağına inanıyorum, umarım hayata geçirilir" dedi.

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