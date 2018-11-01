AK Parti'nin tütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamını genişleten, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hüküm de içeren torba yasa teklifinin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri başladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in de hazır bulunduğu toplantıya bakanlık yetkilileri teklifte öngörülen kriterler çerçevesinde hazırlanmış sigara paket örneklerini de getirdiler. Kaynak: Milliyet
Bugün 16:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
Yeni sigara paketleri böyle olacak!
Sağlık Bakanlığı yetkilileri torba yasada öngörülen kriterler çerçevesinde hazırladıkları sigara paket örneklerini komisyona getirdi.
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Bugün 16:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz