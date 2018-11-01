Ali Korkmaz’dan sürpriz Ankara çıkarması

AK Parti İzmit İlçe eski Başkanı Ali Korkmaz, yaklaşan yerel seçimler öncesi Ankara’ya giderek, AK Partili vekillerle bir araya geldi. Oldukça sıcak karşılanan Korkmaz, vekillerle sohbet etti. Samimi bir ortamda yapılan sohbette konu yine yaklaşan yerel seçimlerdi. Ali Korkmaz’ın Ankara gezisinin altında adaylıkla ilgili olduğu tahmin ediliyor. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır ve İlyas Şeker ile bir araya gelen Korkmaz verimli bir Ankara seyahati gerçekleştirdi. Halen AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilatta görev alan Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için çalıştığı biliniyor. Eğitimci kimliğiyle de geniş bir kesim tarafından tanınan Korkmaz, önümüzdeki süreçte aday adaylığı açıklaması yapacağı biliniyor.