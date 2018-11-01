Günde 7 kez birer dakika masaj yapın!

Anne-babalar dikkat!

Yeni doğan bebeğinizin gözlerinde sık sık sulanma, kızarıklık ve çapaklanma mı oluyor? Sizleri telaşa düşüren bu şikayetlerin sebebi gözyaşı kanal tıkanıklığı olabilir. Yaklaşık her 10 bebekten birinde görülen bu rahatsızlık, bebeğe gözyaşı kanal masajı yapılarak giderilebilir.

Bebeğin gözlerine masajı doğru bir şekilde uygulamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Atmaca, doğuştan gözyaşı kanal tıkanıklığının ve gözyaşı kanal masajının ayrıntılarını anlattı…

DOĞUŞTAN GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞI NEDİR?

Gözyaşı kanal tıkanıklığı yaklaşık olarak her 10 yeni doğan bebekten birinde görülür. Başlıca belirtileri; gözlerde sulanma, kızarıklık ve çapaklanma, bazen de burun köküne baskı yapılmasıyla gözlerden iltihaplı akıntı gelmesidir. Daha az sıklıkla apse oluşumu ve iltihabın göz çevresine yayılması durumu da görülebilir. Neyse ki doğuştan olan gözyaşı kanal tıkanıklıkları büyük oranda kendiliğinden açılır. Kanalın açılmasındaki en önemli etken; doğru gözyaşı kanal masajıdır. Masajı doğru teknikle ve doğru miktarda yaptığımızda tıkanıklıkların yüzde 75 i başarı ile açılır.

DOĞRU MASAJ NASIL YAPILABİLİR?

Üst göz kapağı ile alt göz kapağının iç kısımda birleştiği yere parmağımızı koyup, buruna doğru düz bir çizgi, sonra da aşağı doğru düz bir çizgi şeklinde parmağımızı ilerletmeliyiz. Akılda kalıcı pratik bir ifade şekli ile ‘7’ veya ‘Ters L’ şeklinde masaj yapmalıyız. Uzun tırnaklar ile bu masaj etkili yapılamayacağından, anneler en azından sağ el işaret parmağının tırnağını oldukça kısa tutmalıdır. Masajı gün içerisinde ne kadar sık yaparsak o oranda iyileşme sağlanır. Annelerin günde 7 defa, 1’er dakika gözyaşı kanal tıkanıklığı masajı uygulamalarını tavsiye ediyorum.

ÇAPAKLAR YAPRAK ÇAYLA TEMİZLENEBİLİR

Kanal açılana kadar oluşabilecek çapaklanma için demlenmiş yaprak çay (poşet çay değil) veya papatya çiçeği demleyerek bebeğin kirpik diplerini ve çapaklarını temizleyebiliriz. Bu temizliklere rağmen çapaklanma devam ederse mutlaka göz hekimine başvurun.

ZAMANINDA TEDAVİ EDİLMEZSE…

Masaj, tekniğe uygun olmadığında veya yeteri kadar yapılmadığında ve meydana gelebilecek enfeksiyonlar zamanında tedavi edilmediğinde; tıkalı olan gözyaşı kanalı açılmayacağı gibi tekrarlayan enfeksiyonlar sonrası gelişen yapışıklıklar, kanalın daha fazla tıkanmasına sebep olur. Bu durumda sondalama (probing) işlemi yapmak gerekir. Sondalama işlemi için genellikle 1 yaşa kadar beklenmekle birlikte klinik tablonun ağır olduğu durumlarda daha erken de sondalama işlemi yapılır. Sondalama işlemi oldukça pratik, ağrısız ve kanamasız bir işlemdir. Dakikalar içerisinde tıkalı olan kanalı açmak mümkündür. Başarı oranı oldukça yüksektir.