Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar, geçtiğimiz aylarda Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hizmete açtığı Maçka Kokoreç Saraylı Künefe Restoran’da CHP Kocaeli İl Yönetimini ağırladı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman ve eşi Canan Acurman, İl Bilişim Sorumlusu Metin Düzgün, İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Harun Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı’nın katıldığı davette tüm konuklar Hasan Akar’a yeni işletmesinin hayırlı olmasını diledi.
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Hasan Akar’ın lezzet durağına Cengiz Sarıbay ve yönetimi konuk oldu
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi, Maçka Kokoreç Saraylı Künefe Restoran’ı Sakarya’nın yeni lezzet durağı olarak hizmete açan İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar’ın konuğu oldu.
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Bugün 09:34 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz