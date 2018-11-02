Doğan, spor il temsilcilerini ağırladı

Antikkapı Restoran’da gerçekleşen toplantıya Başkan Doğan’ın yanı sırta Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu, Gençlik Hizmetleri İzmit İlçe Spor Müdür Turgay Bulut ile spor federasyonların Kocaeli il temsilcileri katıldı.

GÖREV KABUL ETTİK

Programda konuşan Başkan Doğan “ zaman zaman il temsilcilerimizle bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Yeni nesil belediyecilikte hayatın her alanına dokunan bir anlayış var. Okulundan camisine, evde yatan hastasına hizmet götüren bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Tabi ki çok önem verdiğimiz spor alanında da hizmet yapmayı kendimize görev kabul etti. Bu konuda devletimizin zaten bir kuruluşu var. Onun yanında federasyonlar ve seçilmiş organlar var. Bunların bir uyum içeresinde çalışmalarını sündürmesi çok önemli.

NE KADAR SPOR O KADAR BAŞARI

Şehrimizdeki spor faaliyetleri son derece başarılı ilerliyor. Özellikle amatör spor çalışmalarımızda önemli bir atılımımız ve başarı grafiğimiz var. Tabi bunu daha ileriye götürmek, daha bireysel tarzda tabana yaymak ve bunun sonuncunda da şehir de farklı güç kaynağı olacak sportif başarılar elde etmek hepimizin beklentisi. Ne kadar spor varsa, ne kadar farklı spor dalıyla uğraşılıyorsa bu bizim için o kadar önemli. Kentlilik anlayışı ve duygu oluşturma arzusundayız” dedi.

DESTEĞE DEVAM

İzmit Belediyesporun faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunan Doğan “ bir yandan Büyükşehir Belediyemiz, biryandan biz sporun şehrimizde yaygınlaşması için çalışıyoruz. Haydi Basketbola projemizle 40 bin basketbol topunu dağıttık. Saha ve basketbol topu dağıtımlarımız devam edecek. Yine Türkiye de ilk defa belediyemiz tarafından başlatılan bisiklet projemiz devam ediyor. 2009’da adaylık projem olan Bisiklet ile eleştirildim, tiye alındım. Bisiklet, gelişmiş ülkelerin önemli ulaşım aracı olarak kullanılıp, milli bir olay olarak görülmektedir. Süper Lig’de bir basketbol takımımız var, güreş takımımızda süper ligde, basketbol takımımızda çok iyi gidiyor. Jimnastik ve yüzme takımımızda önemli başarılara imza atıyor. 2009 yılından itibaren 23 bölgede fitnes kursları açtık. 185 bin sporcumuza hizmet veren Cephanelik Spor tesisimiz, Sarısu gençlik merkezimiz, satranç okullarımızda şimdiye kadar binlerce öğrenciye eğitim verdik. Bisiklet turları ve park yerlerimizle de bisiklet sporuna desteğimiz devam ediyor. Gölkay Parkta gençlerimiz eğitim görüyor, 15 amatör klübümüze spor tesisi kazandırdık. Diğerlerine de yapmak istiyoruz ama yer bulamıyoruz. 10 branşta 600 sporcuyla sportif çalışma içindeyiz. Bunların yanında spor kulüplerine malzeme desteklerimizde oluyor Çocuklarımızın sağlıklı sportif çalışmalar içerisinde yetişmesi bir anlamda da geleceğimize yapılan yatırımdır. Destekleri için spor il müdürümüze ve şehrimizdeki sportif faaliyetlere emek veren değerli yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.