Seçkin Yiğit vefat etti

Kocaeli’de yıllardır faaliyet gösteren, Ruhi ve Metin Yiğit kardeşler tarafından kurulan, Seçkin İşkembe’ye adını veren Seçkin Yiğit, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Seçkin Yiğit’in cenazesi bugün (Cuma) ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.