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Seçkin Yiğit vefat etti

İzmit’in tanınan ve sevilen simalarından olan aynı zamanda Seçkin İşkembe'nin kurucularından Seçkin Yiğit vefat etti.

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Kocaeli’de yıllardır faaliyet gösteren, Ruhi ve Metin Yiğit kardeşler tarafından kurulan, Seçkin İşkembe’ye adını veren Seçkin Yiğit, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Seçkin Yiğit’in cenazesi bugün (Cuma)  ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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