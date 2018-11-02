MHP'de 36 mahalle başkanı görevden alındı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Körfez İlçe Teşkilatı, Başkan Zeki Gürsu yönetiminde ilçe binasında bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında Körfez'in 36 mahallesinde görev yapan mahalle başkanları görevden alındı. Bütün mahallelerde yeniden mahalle başkanı atanacağı ve yeni yönetim oluşturulacağı belirtildi. Bu atamalar için ise yönetim kurulu üyeleri Yusuf Taf, Kenan Maden ve Alptuğ Aldemir görevlendirildi. Yapılacak atamalarla daha aktif bir mahalle çalışmasının hedeflendiği ve istişare çalışmaları sonrasında yeni isimlerin belirleneceği açıklandı.