Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Körfez İlçe Teşkilatı, Başkan Zeki Gürsu yönetiminde ilçe binasında bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında Körfez'in 36 mahallesinde görev yapan mahalle başkanları görevden alındı. Bütün mahallelerde yeniden mahalle başkanı atanacağı ve yeni yönetim oluşturulacağı belirtildi. Bu atamalar için ise yönetim kurulu üyeleri Yusuf Taf, Kenan Maden ve Alptuğ Aldemir görevlendirildi. Yapılacak atamalarla daha aktif bir mahalle çalışmasının hedeflendiği ve istişare çalışmaları sonrasında yeni isimlerin belirleneceği açıklandı.
Bugün 09:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
MHP'de 36 mahalle başkanı görevden alındı!
Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı Başkan Zeki Gürsu yönetiminde ilçe binasında bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında; Körfez'in 36 mahallesinde vazife yapan mahalle başkanları görevden alındı.
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Bugün 09:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz