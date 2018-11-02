Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ramazan Özkaraaslan vefat etti. Çevresi tarafından 'Haritacı' ya da 'Arıcı' olarak tanınan Ramazan Özkaraaslan’ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Ramazan Özkaraaslan, bugün Cuma namazını müteakip Döngel Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.