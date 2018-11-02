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Çevreyi kirletenlere af yok!

İzmit’te çevre kirliliğine neden olanlar affedilmiyor.

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İzmit’te çevre kirliliğine neden olanlar affedilmiyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yaptıkları denetimlerde çevreyi kirletenleri tek tek tespit ediyor. Yapılan denetimlerde çevreyi kirlettikleri belirlenen 7 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Yetkililer, 7 kişiye Kabahatler Kanununun 32.maddesine istinaden 259’ar lira para cezası kesildiğini belirterek “çevreyi kirletenleri affetmemiz mümkün değil” dediler.

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