İzmit’te çevre kirliliğine neden olanlar affedilmiyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yaptıkları denetimlerde çevreyi kirletenleri tek tek tespit ediyor. Yapılan denetimlerde çevreyi kirlettikleri belirlenen 7 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Yetkililer, 7 kişiye Kabahatler Kanununun 32.maddesine istinaden 259’ar lira para cezası kesildiğini belirterek “çevreyi kirletenleri affetmemiz mümkün değil” dediler.
Bugün 10:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:06 TSİ )
Çevreyi kirletenlere af yok!
İzmit’te çevre kirliliğine neden olanlar affedilmiyor.
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Bugün 10:05 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz