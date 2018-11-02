'Öğrenci Andı'nda savunma bekleniyor

"Öğrenci Andı"nda son sözü söyleyecek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun davacı sendikadan savunma istediği, yazının gelmesinden sonra karar vereceği öğrenildi. Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken, davalı Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararını temyiz ederek yürütmesinin durdurulmasını istedi. Alınan bilgiye göre, temyiz istemini görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacı sendikadan savunma alındıktan sonra dosyayı görüşmeye karar verdi. Buna göre, davacı sendikanın Kurul'a savunmasını göndermesi gerekiyor. Davacı Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının temyiz dilekçesinin önceki gün Danıştay tarafından kendilerine gönderildiğini belirterek, buna karşı bir cevap yazacaklarını söyledi. Geylan, "30 gün süremiz var. Cevabı yolladıktan sonra Kurul bir değerlendirme yapacaktır." diye konuştu.