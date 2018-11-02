Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:12 TSİ )

Demir kadın: İpek Öztosun

Bugüne kadar triatlonda ülkemize uluslararası alanda birçok madalya kazandıran Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli sporcu İpek Öztosun, toplam 113 kilometrelik yüzme, bisiklet ve koşu parkurundan oluşan, 70 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcunun katıldığı Ironman 70.3 yarışında, kendi yaş grubunda birinci, genel sıralamada da dördüncü olmayı başardı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3, 3 yıldır ülkemizde de yapılıyor. Triatletler başta olmak üzere, profesyonel maraton koşucuları, dağ bisikletçileri ve amatör sporcular, büyük dayanıklılık gerektiren bu yarışı bitirebilmek için mücadele veriyor. Bu yıl Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenen yarışta, yaklaşık bin 700 sporcu, 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan etabı ilk sırada tamamlamak için mücadele etti.

En iyi derece

Triatlonda, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra ülkemize Balkan şampiyonlukları, gençlerde Avrupa ikinciliği gibi birçok derece kazandıran İpek Öztosun, Ironman 70.3 Turkey’de, 18-24 yaş grubunda birinci, kadınlar genel sıralamada ise yalnızca 23 saniye farkla Rus, İsviçreli ve Alman sporcuların arkasında dördüncü oldu. Öztosun, 160 cm’lik boyu, 48 kg. kilosuyla bu büyük dayanıklılık gerektiren yarışa katılan Türk sporcuların elde ettiği en iyi dereceyi de kazanmış oldu.

Eğitimde de başarılı

Birincilikle kazandığı Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümünü dereceyle bitiren, yüksek lisans eğitimini de Uluslararası Ticaret ve Finans Programında sürdüren İpek Öztosun, profesyonel spor hayatını sürdürmenin yanı sıra öğrencilerine, spor ve akademik faaliyetlerin bir arada başarılı bir şekilde ilerleyebileceğinin somut örneği olarak gösterilen bir matematik öğretmeni olmayı hedeflediğini ifade etti.

Bugün 10:11 TSİ İHA İzmir- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Körfez Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş mask
Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş
Oktay bereketi mask
Oktay bereketi
Denizli, Kullar’ı gözüne kestirdi mask
Denizli, Kullar’ı gözüne kestirdi
Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor mask
Kocaeli'nin 12 dev adamı parkeye çıkıyor
Uyuşturucuya HAYIR spora EVET! mask
Uyuşturucuya HAYIR spora EVET!
Başkanlar Kurulu Antalya’da yapıldı mask
Başkanlar Kurulu Antalya’da yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak! mask
6 Kasım'da Kocaeli genelinde sirenler çalacak!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

GALERİ

Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR! mask
Kirası yüksek diye karakolu KAPATTILAR!
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular mask
Mahmut Usta'dan örnek davranış! Bulabilmek için seferber oldular
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi mask
TEM’de karton yüklü TIR alev alev yandı, trafik kilitlendi
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
Gebze’de 2 TIR ile 1 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL