Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve Karate Milli takımının başarılı sporcusu Tuba Yakan, Dünya Şampiyonası yolunda. Karatede sezonun en büyük organizasyonu olan 6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek 24. Dünya Karate Şampiyonası’nda Tuba Yakan Türkiye’yi temsil edecek.

OLİMPİYAT İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’na Wizink Center ev sahipliği yapacak. Ferdi ve takım olmak üzere toplam 16 dalda madalyaların dağıtılacağı organizasyonda Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek. Büyükşehir Kağıtsporlu Milli Karateci Tuba Yakan, daha önce kazandığı Dünya Şampiyonasını tekrardan kazanmayı hedefliyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve en yüksek puanı verecek Dünya Karate Şampiyonası’ndaTuba Yakan Kumite 55kg’da zorlu rakipleri ile mücadele edecek.

REKOR KATILIM

Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından düzenlenecek ilk Dünya Karate Şampiyonası, en yoğun katılımlı şampiyona olacak. Dünya Karate Federasyonu, şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden 1200’ün üzerinde sporcunun rekor olduğunu açıkladı. 2016 Avusturya’da 110 ülkeden 1049 sporcu, 2014 Bremen’de 116 ülkeden 794 sporcu, 2012’de de 116 ülkeden 990 sporcu katılım göstermişti.