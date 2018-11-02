Başkanlar Kurulu Antalya’da yapıldı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği başkanlar kurulu toplantısı 26-27 Ekim tarihlerinde Antalya Miarosa Ghazal Resort Otel’de yapıldı. 60 ilde faaliyet gösteren derneğin büyük çoğunluğu toplantıya katıldı. Kocaeli’ni temsilen derneğin şube başkanı Süleyman Karadaş,başkan yardımcısı H.Necmi Bilgici ve disiplin kurulu başkanı İlhan Karabulut da toplantıya katıldı. Toplantının 1’nci günü başkanların ve ev sahibi ilin taban birliklerinin konuşması sonrası derneğin durumu hakkında istişareler yapıldı. 2’nci gün ise Prof. Dr. Turgay Biçer tarafından ‘’ kriz yönetimi ‘’ ile ilgili eğitim programı gerçekleştirildi.