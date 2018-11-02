Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği başkanlar kurulu toplantısı 26-27 Ekim tarihlerinde Antalya Miarosa Ghazal Resort Otel’de yapıldı. 60 ilde faaliyet gösteren derneğin büyük çoğunluğu toplantıya katıldı. Kocaeli’ni temsilen derneğin şube başkanı Süleyman Karadaş,başkan yardımcısı H.Necmi Bilgici ve disiplin kurulu başkanı İlhan Karabulut da toplantıya katıldı. Toplantının 1’nci günü başkanların ve ev sahibi ilin taban birliklerinin konuşması sonrası derneğin durumu hakkında istişareler yapıldı. 2’nci gün ise Prof. Dr. Turgay Biçer tarafından ‘’ kriz yönetimi ‘’ ile ilgili eğitim programı gerçekleştirildi.
Bugün 10:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
Başkanlar Kurulu Antalya’da yapıldı
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği başkanlar kurulu toplantısı 26-27 Ekim tarihlerinde Antalya Miarosa Ghazal Resort Otel’de yapıldı.
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Bugün 10:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz