U-12 Ligi’nde yoğun trafik

Okullar açılmasıyla birlikte hafta sonuna taşınan U-12 Futbol Ligi’nde bugün trafik hayli karışık. U-12 Futbol Ligi’nde gündem yoğun. Bugün 5 statta, toplam 22 maç oynanacak.
Program şöyle…
A-K.YENİŞEHİR-YEŞİLOVA 12.15 M.KAĞITÇI 2
A-YAHYAKAPTAN-Ç.BALA 13.30 M.KAĞITÇI 1
A-KOCAELİ -İZMİT YILDIZ 10.00 M.KAĞITÇI 1
B-1937 SEKA-SERDAR G.B. 10.00 M.KAĞITÇI 2
C-KÖRFEZ A.-Y. SERDAR 11.00 M.KAĞITÇI 1
C-İZMİT KALE-İZMİT G.B. 11.00 M.KAĞITÇI 2
C-KULLAR -YILMAZ 12:15 M.KAĞITÇI 1
C-İZMİT FK-ÇAYIRTEPE G. 13.30 M.KAĞITÇI 2
D-A.YENİKÖY-BAŞİSKELE B. 12.00 VİNSAN 1
D-ŞİRİNSPOR -A.O.SANAYİ 12.00 VİNSAN 2
D-KARTEPE B.-ARSLAN. G. 13.15 VİNSAN 1
E-HALIDERE B.-G. KARAD. 12.20 KAVAKLI
F-K.MÜRSEL İ.Y.-İHSANİYE 11.00 KAVAKLI
F-ULAŞLI-GÖLCÜK ÇİFTLİK 13.30 KAVAKLI
G-İLİMTEPE FK-KİRAZLIYALI 11.00 DERİNCE 1
G-TAŞKÖPRÜ B.-ÇINARLI 11.00 DERİNCE 2
H-K.H.YILDIZ-ÇAMLITEPE 12.10 DERİNCE 1
H-B.DERİNCE-YAVUZ 12.10 DERİNCE 2
H-DERİNCE G.-KÖRFEZ G. 13.20 DERİNCE 1
G-İLİMTEPE G.B.-ÇENEDAĞ 13.20 DERİNCE 2
K-GEBZE-Ç.B.EĞİTİM 11.00 M.OKTAY 1
K-MUSTAFAPAŞA -TRAKYA 11.00 M.OKTAY 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz