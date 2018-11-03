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Bugün 00:30 TSİ- Spor ( G : Dün 10:28 TSİ )

U-12 Ligi’nde yoğun trafik

Okullar açılmasıyla birlikte hafta sonuna taşınan U-12 Futbol Ligi’nde bugün trafik hayli karışık.

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Okullar açılmasıyla birlikte hafta sonuna taşınan U-12 Futbol Ligi’nde bugün trafik hayli karışık. U-12 Futbol Ligi’nde gündem yoğun. Bugün 5 statta, toplam 22 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-K.YENİŞEHİR-YEŞİLOVA       12.15   M.KAĞITÇI  2  

A-YAHYAKAPTAN-Ç.BALA        13.30   M.KAĞITÇI  1  

A-KOCAELİ -İZMİT YILDIZ        10.00   M.KAĞITÇI  1  

B-1937 SEKA-SERDAR G.B.     10.00   M.KAĞITÇI  2  

C-KÖRFEZ A.-Y. SERDAR        11.00   M.KAĞITÇI  1  

C-İZMİT KALE-İZMİT G.B.         11.00   M.KAĞITÇI  2  

C-KULLAR -YILMAZ                  12:15   M.KAĞITÇI  1  

C-İZMİT FK-ÇAYIRTEPE G.      13.30   M.KAĞITÇI  2 

D-A.YENİKÖY-BAŞİSKELE B.   12.00   VİNSAN 1

D-ŞİRİNSPOR -A.O.SANAYİ     12.00   VİNSAN 2

D-KARTEPE B.-ARSLAN. G.     13.15   VİNSAN  1

E-HALIDERE B.-G. KARAD.      12.20   KAVAKLI

F-K.MÜRSEL İ.Y.-İHSANİYE      11.00   KAVAKLI

F-ULAŞLI-GÖLCÜK ÇİFTLİK     13.30   KAVAKLI

G-İLİMTEPE FK-KİRAZLIYALI   11.00   DERİNCE  1

G-TAŞKÖPRÜ B.-ÇINARLI        11.00   DERİNCE  2

H-K.H.YILDIZ-ÇAMLITEPE        12.10   DERİNCE  1

 H-B.DERİNCE-YAVUZ               12.10   DERİNCE 2

H-DERİNCE G.-KÖRFEZ G.      13.20   DERİNCE 1

G-İLİMTEPE G.B.-ÇENEDAĞ    13.20   DERİNCE 2

K-GEBZE-Ç.B.EĞİTİM               11.00   M.OKTAY  1

K-MUSTAFAPAŞA -TRAKYA     11.00   M.OKTAY  2

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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