Kocaeli U15 Futbol Ligi’nde bugün tek maç oynanacak. Saat 13.00’teki maçta Kızderbent ile Seka Doğan E Grubu maçını Değirmendere Stadı’nda oynayacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:29 TSİ )
U-15 Ligi’nde tek maç var
Kocaeli U15 Futbol Ligi’nde bugün tek maç oynanacak.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz