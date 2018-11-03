U-17 Ligi tam gaz sürüyor

Kocaeli U17 Futbol Ligi tüm hızıyla sürüyor. Bugün de ligde birbirinden çekişmeli ve renkli geçmesi bekleniyor.
Program şöyle…
A-BLD.DERİNCE-İZMİT G.B 15.00 DERİNCE
B-K.BLD.H.YILDIZ –Y.OVA 17.00 ERKİN AKKAŞ
C-KİRAZLIYALI -ÜÇYOL 14.00 ERKİN AKKAŞ
C-İZMİT FK-K.YENİŞEHİR 16.00 A. KALKAVAN
D-BAŞİSKELE BLD.-A.ORG. 15.00 Ş.A.KULAKSIZ
E-GÖL.ŞİRİNKÖY-KAVAKLI 15.00 D.DERE
E-HARB-İŞ-K.MÜRSEL İ.Y 15.00 KAVAKLI
E-GÖLCÜK İ.Y K.MÜRSEL A. 19.00 KAVAKLI
F-DİLOVASI B.-M.PAŞA 15.00 DİLOVASI
G-MUTLUKENT-TRAKYA 15.00 BEYLİKBAĞI
F-H.TAYFUN-M.FENARİ 13.00 M. OKTAY
G-41 KARADENİZ-ÇERKEŞLİ 15.00 M.OKTAY
F-DARICA-Ç.ŞEKERPINAR G. 17.00 M.OKTAY
F-Ç.GÜMÜŞ-GBEYLİKBAĞI 12.00 ŞEKERPINAR
G-ÇAYIROVA-ARAPÇEŞME 15.00 Ç.KUŞTEPE
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz