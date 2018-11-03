U-17 Ligi tam gaz sürüyor

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Kocaeli U17 Futbol Ligi tüm hızıyla sürüyor. Bugün de ligde birbirinden çekişmeli ve renkli geçmesi bekleniyor.

Program şöyle…

A-BLD.DERİNCE-İZMİT G.B 15.00 DERİNCE

B-K.BLD.H.YILDIZ –Y.OVA 17.00 ERKİN AKKAŞ

C-KİRAZLIYALI -ÜÇYOL 14.00 ERKİN AKKAŞ

C-İZMİT FK-K.YENİŞEHİR 16.00 A. KALKAVAN

D-BAŞİSKELE BLD.-A.ORG. 15.00 Ş.A.KULAKSIZ

E-GÖL.ŞİRİNKÖY-KAVAKLI 15.00 D.DERE

E-HARB-İŞ-K.MÜRSEL İ.Y 15.00 KAVAKLI

E-GÖLCÜK İ.Y K.MÜRSEL A. 19.00 KAVAKLI

F-DİLOVASI B.-M.PAŞA 15.00 DİLOVASI

G-MUTLUKENT-TRAKYA 15.00 BEYLİKBAĞI

F-H.TAYFUN-M.FENARİ 13.00 M. OKTAY

G-41 KARADENİZ-ÇERKEŞLİ 15.00 M.OKTAY

F-DARICA-Ç.ŞEKERPINAR G. 17.00 M.OKTAY

F-Ç.GÜMÜŞ-GBEYLİKBAĞI 12.00 ŞEKERPINAR

G-ÇAYIROVA-ARAPÇEŞME 15.00 Ç.KUŞTEPE