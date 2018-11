Çizgi film karakterine göre çanta seçtiyseniz dikkat

Ebeveynlerin sıkça merak ettiği konulardan biri de çocukları için seçtikleri çantalar. Çocuklarda omurgaya ve dolayısıyla bele binen yüklenmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi okul çantalarıdır. Yanlış çanta tercihi ve çantanın yanlış kullanımı skolyoz (omurgaya arkadan bakıldığında c ya da s şeklinde görünümü) ve kifoz (kamburluk) gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Sağlıklı bir okul çantasında olması gerekenler hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Op. Dr. Hüseyin Nevzat Topçu şu uyarılarda bulundu: “Boyu kişiye göre ayarlanabilen 2 adet omuz askısı olmalıdır. Omuz askıları ve çantanın sırt ile temas ettiği bölge viskoelastik bir doku veya ped ile desteklenmiş olmalı. Bel veya göğüs kemeri bulunmalı. Belden veya göğüs hizasından bir kemer ile sabitlenen sırt çantasının ağırlığı merkeze yaklaştırılmış olur. Ayrıca yürüyüş ve koşma esnasında sabitlenen yük dengenin korunmasında avantaj sağlar. Çanta dayanıklı ve hafif malzemeden yapılmış olmalıdır. Eğer seçilebiliyorsa tekerlekli ya da sırt çantaları tercih edilmelidir.” Doğru çantanın seçilmesinin ardından kullanım esnasında dikkat edilmesi gerekilen konulara da değinen Op. Dr. Hüseyin Nevzat Topçu “Çanta göğüs ve bel kemeri ile sabitlenmeli ayrıca her ikiz omuz askısı da kullanılmalıdır. Çanta ağırlığı kullanıcı ağırlığının yüzde 10-20’si kadar olmalıdır. Çanta içerisindeki yük dağılımı düzenlenmeli, ağır yükler ve kalın kitaplar çantanın sırt tarafına yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Çanta yerden kaldırılırken bel yerine her iki diz üzerinde eğilerek yüklenme yapılmalıdır” diye konuştu.

“Telefon ve tabletlerin yanlış kullanımı omurga sağlığını kötü etkileyebilir”

Telefon ve tabletlerin yanlış kullanımının da omurga sağlığını kötü etkileyebildiğini söyleyen Op. Dr. Topçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Baş, boyun ağrısından sırt ve duruş bozuklukları gibi kişinin dış görünümüne kadar etki eden telefon ve tablet kullanımı, vücutta kronik ağrı döngülerini de beraberinde getirir. Akıllı cihazları kulanım yaşı giderek düşerken yanlış ve bilinçsiz kullanım oranı da giderek artıyor. Büyüme çağında ki çocuklarda bu durum omurga sağlığını etkiliyor. Çocuk yaşlarda omurgada oluşacak eğrilikler önemli problemlere sebep oluyor. Son yapılan çalışmalar, omurga bozukluklarının erken yaşta görülme sıklığının arttığını göstermekte, bu durumunda en olası sebebinin telefon kullanımı olduğu belirtiliyor. Yapılan bir araştırmada boyun omurgalarımızın taşıdığı ağırlık, boynumuzu 15 derece öne eğdiğimizde 12 kilogram oluyor. Bu açı 45 dereceye ulaştığında ağırlık da 22 kilogram değerine ulaşıyor. Fakat elinizdeki telefona bakarken boynunuz 60 dereceye ulaşan bir açıyla öne doğru eğilebiliyor ve boyun omurlarımızdaki tek bir omurun üzerine 27 kilogram ağırlığında bir yük binebiliyor. Yaklaşık 7 yaşındaki bir çocuğun ağırlığına eşit olan bu ağırlık bu şekilde yoğun cep telefonu ve tablet kullanımının sürmesi halinde boyun omurlarında ciddi hasarlar yaratabilir, bağlarda zedelenme ve yırtıklar oluşturarak kişiyi cerrahiye mecbur hale getirebilir. Mesaj yazarken veya tablet kullanırken bu akıllı cihazları yüz veya göz hizasında tutmak, omurga için daha simetrik ve rahat bir pozisyon oluşturmak için telefonu iki elle ve iki başparmakla kullanmak gerekiyor. Ayrıca akıllı telefonların ötesinde sürekli bilgisayar ve tabletlerle çalışanların da yüksek bir monitör sehpası kullanması, yatay göz seviyesinde oturması boyun omurlarımız için önemlidir. Yine de akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için doğru ve keskin sınırları olan bir duruş önermek zor gibi duruyor, bu sebeple çocuklarımızın omurga sağlığı için onları spora teşvik etmeli ve akıllı cihazlara olan bağımlılıklarını azaltmalıyız.”