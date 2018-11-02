Dolar/TL 5,50'nin altında işlem görüyor

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,6491'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5,5104'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,4990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,2915'ten, sterlin/TL de yüzde 0,05 değer kaybıyla 7,1615'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1420, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 96,2 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR, 5.50'İN ALTINDA KALDIĞI ÜRECE DÜŞER

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10'un gündeme gelebileceğini belirten analistler, 5,67'nin ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.