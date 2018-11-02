Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma açıldığı belirtildi.
Bugün 10:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:42 TSİ )
Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma açıldı
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz