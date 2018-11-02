Uyuşturucuya HAYIR spora EVET!

Çayırova Kaymakamlığı, 7’den 70’e herkesi spora yönlendirmek hedefiyle bugün saat 10.00'da bir yürüyüş program düzenledi. Uyuşturucuya hayır, uyuma sporla uyan’ projesi kapsamında bir araya gelen Çayırova protokolü, halk ve öğrenciler, erken yaşta uyuşturucu ve alkol kullanımını önlemek için ‘sporla uyan’ çağrısı yaptı.