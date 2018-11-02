Çayırova Kaymakamlığı, 7’den 70’e herkesi spora yönlendirmek hedefiyle bugün saat 10.00'da bir yürüyüş program düzenledi. Uyuşturucuya hayır, uyuma sporla uyan’ projesi kapsamında bir araya gelen Çayırova protokolü, halk ve öğrenciler, erken yaşta uyuşturucu ve alkol kullanımını önlemek için ‘sporla uyan’ çağrısı yaptı.
Bugün 10:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:47 TSİ )
Uyuşturucuya HAYIR spora EVET!
Çayırova Kaymakamlığı, 7’den 70’e herkesi spora yönlendirmek hedefiyle bugün saat 10.00'da bir yürüyüş program düzenledi.
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Bugün 10:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz