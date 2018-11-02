Oktay bereketi

Darıca Gençlerbirliği’nde teknik direktör Oktay Derelioğlu rüzgarı esiyor. Kötü bir süreçte devraldığı takıma sihirli dokunuşlar yapan Derelioğlu, başarılı çizgisini Kardemir Karabük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında sürdürdü. Derelioğlu ile yenilmemeyi öğrenen ve bu doğrultuda ligdeki son 3 maçında 7 puan toplayan sarı-yeşililler, Kardemir Karabük ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçını 6-1 gibi bir skorla farklı kazanarak bu kulvarda da iddiasını sürdürdü. Darıca’nın kısa sürede büyük değişim göstermesinde Oktay Derelioğlu’nun katkısı tartışılmaz. 43 yaşındaki çalıştırıcı bambaşka bir Darıca’yı ortaya çıkartırken, bu da skor olarak tabelaya yansıdı. Oktay Hoca’nın oyuncularını farklı bir şekilde motive ettiği artık bir gerçek. Oyuncularını maç öncesinde kafa olarak en iyi şekilde maça hazırlayan ve motivasyonlarını sonuna kadar korumalarını sağlayan Derelioğlu, rakipleriyle bu konuda büyük fark yaratıyor.