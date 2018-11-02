Darıca Gençlerbirliği’nde teknik direktör Oktay Derelioğlu rüzgarı esiyor. Kötü bir süreçte devraldığı takıma sihirli dokunuşlar yapan Derelioğlu, başarılı çizgisini Kardemir Karabük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında sürdürdü. Derelioğlu ile yenilmemeyi öğrenen ve bu doğrultuda ligdeki son 3 maçında 7 puan toplayan sarı-yeşililler, Kardemir Karabük ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçını 6-1 gibi bir skorla farklı kazanarak bu kulvarda da iddiasını sürdürdü. Darıca’nın kısa sürede büyük değişim göstermesinde Oktay Derelioğlu’nun katkısı tartışılmaz. 43 yaşındaki çalıştırıcı bambaşka bir Darıca’yı ortaya çıkartırken, bu da skor olarak tabelaya yansıdı. Oktay Hoca’nın oyuncularını farklı bir şekilde motive ettiği artık bir gerçek. Oyuncularını maç öncesinde kafa olarak en iyi şekilde maça hazırlayan ve motivasyonlarını sonuna kadar korumalarını sağlayan Derelioğlu, rakipleriyle bu konuda büyük fark yaratıyor.
Bugün 10:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:29 TSİ )
Oktay bereketi
2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’ne ‘Oktay Derelioğlu’ iyi geldi. Genç ve başarılı teknik adamla kendini bulan sarı-yeşilliler, maçlarda artık daha üretken. Kenardan oyunu çözebilecek sihirli dokunuşları yapabilen bir teknik adam becerisine sahip olan Derelioğlu, camiaya güven veriyor.
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Bugün 10:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz