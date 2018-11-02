1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nun flaş ekibi Kirazpınar, Tavşancıl’dan sonra yeni lider Seka Doğan’ı da zirveden indirmeye kararlı. Geçen hafta Tavşancıl’ı 3-2 mağlup ederek rakibini hem liderlik koltuğundan indiren, hem de ilk yenilgisini yaşatan yeşil-mavililer, bu galibiyete yarın oynayacağı Seka Doğan maçını da katmak istiyor. Tavşancıl’ı deviren oyuncularının Seka Doğan maçını da kazanacak güçte olduğunu ifade eden antrenör Hakan Karzaoğlu, “Kirazpınarspor çekinen değil, çekinilen bir takım olmuştur. İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Seka Doğan maçını da kazanabiliriz. En kötü ihtimalle kaybetmeyeceğiz” dedi.
Bugün 10:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:49 TSİ )
Kirazpınar Seka’yı gözüne kestirdi
1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nun flaş ekibi Kirazpınar, Tavşancıl’dan sonra yeni lider Seka Doğan’ı da zirveden indirmeye kararlı.
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Bugün 10:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz