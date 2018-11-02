Denizli, Kullar’ı gözüne kestirdi

1. Küme B Grubu’nda zirve yarışının içinde olan temsilcimiz Denizli Köyüspor, en kritik deplasman sınavını aynı puanda (12) olduğu Kullar’a karşı verecek. 3 maçtır kazanan yeşil-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcı Soydan Yavuz, Kullar deplasmanında kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini, gerisini Allah’a bırakacaklarını söyledi. Antrenör Yavuz, “Rakibimize iyi hazırlanıyoruz. Bu maçta 3 puan, olmazsa 1 puan alacağımıza inanıyorum. Biz tedbirimizi aldık, takdir Allah’ın…” diye konuştu.