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Denizli, Kullar’ı gözüne kestirdi

1.Küme B Grubu’nda zirve yarışının içinde olan temsilcimiz Denizli Köyüspor, en kritik deplasman sınavını aynı puanda (12) olduğu Kullar’a karşı verecek.

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1. Küme B Grubu’nda zirve yarışının içinde olan temsilcimiz Denizli Köyüspor, en kritik deplasman sınavını aynı puanda (12) olduğu Kullar’a karşı verecek. 3 maçtır kazanan yeşil-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcı Soydan Yavuz, Kullar deplasmanında kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini, gerisini Allah’a bırakacaklarını söyledi. Antrenör Yavuz, “Rakibimize iyi hazırlanıyoruz. Bu maçta 3 puan, olmazsa 1 puan alacağımıza inanıyorum. Biz tedbirimizi aldık, takdir Allah’ın…” diye konuştu.

Bugün 10:50 TSİ - Spor

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