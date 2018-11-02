1. Küme B Grubu’nda zirve yarışının içinde olan temsilcimiz Denizli Köyüspor, en kritik deplasman sınavını aynı puanda (12) olduğu Kullar’a karşı verecek. 3 maçtır kazanan yeşil-beyazlı ekibin başarılı çalıştırıcı Soydan Yavuz, Kullar deplasmanında kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini, gerisini Allah’a bırakacaklarını söyledi. Antrenör Yavuz, “Rakibimize iyi hazırlanıyoruz. Bu maçta 3 puan, olmazsa 1 puan alacağımıza inanıyorum. Biz tedbirimizi aldık, takdir Allah’ın…” diye konuştu.
Bugün 10:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:52 TSİ )
Denizli, Kullar’ı gözüne kestirdi
1.Küme B Grubu’nda zirve yarışının içinde olan temsilcimiz Denizli Köyüspor, en kritik deplasman sınavını aynı puanda (12) olduğu Kullar’a karşı verecek.
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Bugün 10:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz