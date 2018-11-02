Nazif Korkmaz’dan CHP’li yöneticilere tepki

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz, sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu. CHP’li yöneticilere sert ifadelerle yüklenen Nazif Korkmaz, "CHP ilçe yöneticilerine çağrımdır. Dersinize bir daha çalışın" dedi.

İZMİT 4. DEFA PAZARLANIYOR

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Nazif Korkmaz, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından partisinin yöneticilerine yönelik çok sert paylaşımlarda bulundu. Korkmaz ilk olarak, “CHP İzmit’te 4. defa pazarlanıyor. 15 yıldır iktidar yüzü göremeyen CHP’liler uyanın! Nazif Korkmaz’a engel yine CHP yöneticileri” şeklinde paylaşım yaptı.

DERSİNİZE BİR DAHA ÇALIŞIN

Nazif Korkmaz, ikinci paylaşımını ise CHP İzmit İlçe Örgütü yöneticilerine yaptı. Korkmaz bu paylaşımında, “CHP ilçe yöneticilerine çağrımdır! Dersinize bir daha çalışın. Halk yeni filminizi asla izlemeyecek!” ifadelerine yer verdi.

SEÇİM KAZANMAK İSTENİLMİYOR

Nazif Korkmaz, son iki paylaşımını ise sabah saatlerinde yaptı. Korkmaz ilk olarak CHP’nin İzmit’te pazarlama yöneticilerle seçim kazanmak istediğini iddia etti. Korkmaz, “Halkın dertleri başka, İzmit’te CHP yöneticilerinin görevi başka. Pazarlama yöneticiler seçim kazanmak istemiyor” dedi.

MANAVLAR İHANETİ AFFETMEZ

Nazif Korkmaz son paylaşımında ise, “Unutmayın! Manavlar bu ihanetinizi asla affedemez” şeklinde yaptı. Nazif Korkmaz’ın kişisel olarak kimi hedef aldığı ve hangi olaylar üzerine bu paylaşımları yaptığı ise bilinmiyor. Selin BECER