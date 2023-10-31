31 Eki 2023 - 14:02- Gündem

İzmit Belediyesi İBB’den hibe gelen fideleri vatandaşlarla buluşturdu

Üretime büyük önem ve destek veren İzmit Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi serasında üretilen karalahana fidelerini Alikahya merkez, Kuruçeşme ve İzmit’te vatandaşlara ücretsiz dağıttı

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İzmit Belediyesi İBB’den hibe gelen fideleri vatandaşlarla buluşturdu mask
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Tarımsal kalkınmayı desteklemek adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, vatandaşlara 150 bin adet fide dağıttı. Üreten belediye İzmit Belediyesi, üretime ve üreticiye verdiği desteklerine devam ederken son olarak kentin farklı noktalarında vatandaşlara karalahana fidesi dağıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz olarak alınan 150 bin adet fide vatandaşlara hibe olarak dağıtıldı.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ve İzmit Çınar Ekibi, Alikahya Merkez, Kuruçeşme Merkez ve Belsa önünde kurduğu stantlarda vatandaşlara karalahana fidesi dağıttı. Vatandaşlar yapılan fide dağıtımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
# İzmit belediyesi

31 Eki 2023 - 14:02 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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