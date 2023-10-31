KÖRFEZİM’DE 100. YIL COŞKUSU

Körfezim Konferans Salonu’nda yapılan “Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” Kutlama Programı, aziz vatan uğruna canlarını veren şehitlerimize, şanlı gazilerimize ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Körfezim Genel Müdürü Sayın Azmi Cihat Hatipoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından ilk ve ortaokul koroları Cumhuriyet şarkıları söylediler. Okunan şiirler, çalınan marşlar, okul bandosu ve halkoyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde sunulan programda büyük bir “Cumhuriyet Heyecanı” salona hakim oldu. Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında yapılan Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere de madalyaları verildi.

Cumhuriyetimizin 100.yılına ulaşmanın mutluluğu ile güzel bir program gerçekleştiren Körfezim Eğitim Kurumları öğrencilerini, salondaki veliler ve öğretmenler dakikalarca ayakta alkışladılar.