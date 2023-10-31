Vergi kanunları gözden geçiriliyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi düzenlemelerinde adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınarak, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

“Anlaşılabilir, kolay uygulanabilir, güncel gereksinimleri karşılayan bir vergi yapısının oluşturulması, dolaysız vergilerin bütçe içindeki payının artırılması temel amacımızdır” diyen Şimşek, “Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması hususunda kapsamlı bir

çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda temel vergi kanunlarını gözden geçiriyoruz. Program döneminde çalışmalarımızı Meclisimizin takdirine sunacağız” diye konuştu.

‘ TÜRKİYE’Yİ GRİ LİSTEDEN ÇIKARMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ’

Şimşek, mali suçlarla mücadelenin temel öncelikler arasında olduğunu belirtti.

“Sağlıklı bir finansal sistem, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıyor. Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele rejiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, ülkemiz 40 FATF

standardının 39'u ile uyumludur. Teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek

husus kripto varlıklar ile ilgili çalışmalardır.

Bu konuda da gerekli çalışmalarımız nihai aşamaya gelmiştir. Bu haliyle Türkiye teknik uyumda en başarılı ülkeler arasına girmiştir.

Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz.”

‘BÜYÜME İÇİN ÖN KOŞUL, FİYAT İSTİKRARI’

Şimşek, sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarının ön koşul olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürüteceklerini de söyledi ve şöyle dedi:

“Program ve bütçemizde yer alan hedeflerimizle makro finansal istikrarı sağlayacak, mali disiplini yeniden tesis edecek, enflasyonu orta vadede tek haneye düşürecek ve bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformları hayata geçiriyoruz.”

Şimşek mevcut büyümenin iç talep kaynaklı olması nedeniyle ekonomide “yeniden dengelenme ihtiyacı” olduğunu söyledi.

KALICI DÜŞÜK ENFLASYON İÇİN SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Önümüzdeki dönemde net ihracatın pozitif katkıda bulunduğu “daha dengeli bir büyüme” hedeflediklerini belirten Şimşek, “Bu dönemde kalıcı fiyat istikrarını hedeflerken; yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı da önceliklendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası’nın parasal duruşunu sıkılaştırdığını belirten Şimşek, “Politika faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma tedbirlerİ ile desteklenmekte. Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürütülecek; üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecektir” dedi.

Şimşek depremin doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle, ihracatın olması gerekenden 6 milyar dolar daha düşük kaldığını da söyledi ve şöyle devam etti:

“Enflasyon ile mücadelede attığımız adımlar ile sağlanacak yeniden dengelenme, mevduat faizlerindeki artışla birlikte azalması beklenen altın ithalatı ve geçen seneye göre düşen enerji fiyatlarının etkisiyle cari açık düşüş trendine girmiştir.”

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Şimşek, enflasyona ilişkin ise şunları söyledi:

“Bu yıl en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 141,8; ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 128,8 oldu” Emeklilerimize, 2023 yılı Ocak ve Temmuz aylarında dönemsel zamma ilave oransal artışlar yaptık. Asgari ücreti de 2023 yılında enflasyonun üzerinde yüzde 107,3 oranında artırdık. Özetle, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz.”

‘ZAYIF DIŞ TALEP VE DEPREM, İHRACATI SINIRLADI’

Geçen yıl 254,2 milyar dolar ile rekor kıran ihracatın, bu yıl 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Şimşek, “Aynı zamanda depremin doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle, ihracatın olması gerekenden 6 milyar dolar daha düşük kaldığını tahmin ediyoruz. Ana ticaret ortaklarımızdaki büyümenin 2024 yılında 0,5 puan yükselmesiyle, ihracatın 267 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

“İthalatın 2023’te yüzde 0,9 artarak 367 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir” diyen Şimşek, “Bunda altın ithalatı ve güçlü iç talep etkili olmuştur. 2024 yılında ise ithalatın 372,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece, 2023 yılında 112 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülen dış ticaret açığının, 2024 yılında 105,8 milyar dolara düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: SÖZCÜ