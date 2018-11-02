AKP’de yerel seçim takvimi bugün itibariyle Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MYK) alacağı kararların ardından belli olacak. MKYK toplantısında, belediye başkan aday adayı olmak isteyen parti yöneticileri durumu değerlendirecek ve istifa edecek. AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün belediye başkan aday adaylığı için istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Partililer tarafından belediye başkan adaylığı için istifa et şeklinde baskı kurulan Şener Söğüt’ün ilerleyen günlerde istifa etmesi bekleniyor. Selin BECER
AKP’li Söğüt istifa edecek mi?
AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün belediye başkan aday adaylığı için istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.
AKP’de yerel seçim takvimi bugün itibariyle Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MYK) alacağı kararların ardından belli olacak. MKYK toplantısında, belediye başkan aday adayı olmak isteyen parti yöneticileri durumu değerlendirecek ve istifa edecek. AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün belediye başkan aday adaylığı için istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Partililer tarafından belediye başkan adaylığı için istifa et şeklinde baskı kurulan Şener Söğüt’ün ilerleyen günlerde istifa etmesi bekleniyor. Selin BECER
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Bence etmeyecektir!
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