Kocaeli’de 12 FETÖ/PDY şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden soruşturmalar kapsamında 31 Ekim 2018 günü 10’u muvazzaf 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak başta Kocaeli olmak üzere Şanlıurfa, Konya, Bartın, Erzurum Siirt, Muğla, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul, İzmir, Ankara, Yalova, Isparta ve Adana illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 açıkta binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1’i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6’sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN