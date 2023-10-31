Kocaeli Gebze'de 110m² daire mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada, 42 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm 110 M2 Kullanım alanlı daire.

Adresi : Osman Yılmaz Mahallesi Gebze/Kocaeli Gebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 398 m2

Arsa Payı : 14/200

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.054.550,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:35

27/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.